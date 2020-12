Mkhitaryan: “Siamo arrabbiati, meritavamo di vincere”

ROMA - Una Roma in dieci uomini per tutto il secondo tempo per l'espulsione di Pedro pareggia 0 a 0 all'Olimpico contro il Sassuolo di De Zerbi. Tante proteste in campo da parte dei giallorossi per le decisioni dell'arbitro Maresca, soprattutto da parte di Fonseca, espulso durante l'intervallo. Al termine del match Mkhitaryan è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Non ho rimpianti per questa partita, l’unica cosa che volevamo erano i tre punti. Anche se siamo stati in dieci uomini abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo fatto meglio del Sassuolo. Sapevamo di affrontare una squadra forte ed eravamo pronti. Penso che abbiamo solo mancato il gol oggi per prendere i tre punti", ha dichiarato a Sky.

Visto il livello del campionato, questa squadra è in grado di lottare per lo scudetto?

"E’ troppo presto per parlarne, abbiamo giocato solo dieci partite. Se vediamo la classifica vediamo che le squadre sono tutte molto vicine. Faremo del nostro meglio per vincere le partite e vedremo alla fine dove saremo. Spingeremo per essere tra le prime quattro alla fine della stagione".

Pellegrini shock per le critiche: “Siete dei falliti, insultate tutti!”

A fine partita vedevamo che eravate molto arrabbiati: più per il gol annullato o più per l’espulsione?

"Per tutto. E’ un peccato, è il secondo gol che mi annullano quest’anno. Sono dispiaciuto, anche per l’espulsione. Il secondo giallo però è stato giusto. Sono contento del lavoro di squadra e di quello che abbiamo dimostrato. Siamo arrabbiati per non aver vinto, faremo il massimo per fare punti e per vincere le prossime partite".

Fonseca furioso con Maresca: “Arbitraggio incomprensibile”