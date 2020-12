Roma, Mancini: "Il solito blackout, ma non siamo inferiori alle big"

ROMA - Blackout Roma. Dopo essere passata in vantaggio nel primo tempo con la rete di Dzeko, la squadra giallorossa nel secondo tempo si è spenta subendo quattro gol dall'Atalanta. Gol di Zapata, Gosens e Muriel e Ilicic: la Roma non è riuscita fermare i nerazzurri ed ha trovato la terza sconfitta in questo campionato (la seconda sul campo). Al termine del match Gianluca Mancini è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "C’è stato spirito di sacrificio nel primo tempo, abbiamo lottato su ogni pallone. Nel secondo tempo solito blackout che non deve esserci. Dobbiamo andare avanti, ripartire e cercare di non prendere questi gol: ci sta di calare fisicamente, ma questi gol non si possono prendere perché invece di restare a contatto e provare a rimettere le cose a posto si mandano le partite in vacca".