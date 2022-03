Roma, accordo verbale con Svilar. Pinto tratta l’indennizzo col Benfica

ROMA - Mile Svilar è sempre più vicino alla Roma. Tiago Pinto è al lavoro per completare la trattativa che porterà il portiere di 22 anni tanto che è stato trovato un accordo verbale con il portiere serbo. Svilar è pronto a trasferirsi nella Capitale a parametro zero (il suo contratto con il Benfica scadrà il 1 luglio), restano da limare alcuni dettagli relativi all’indennizzo da concordare al club portoghese, poi l’estremo difensore sarà libero di firmare con la Roma. Josè Mourinho potrà dunque ritrovare il portiere che aveva affrontato con il Manchester United nel 2017, quando ne rimase impressionato: "Questo è un ragazzo bestiale. Un fenomeno assoluto", aveva detto lo Special One.