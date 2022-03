Invasioni, petardi, aggressioni: Roma, i tifosi del Vitesse preoccupano

ROMA - Il Vitesse sta vivendo il suo peggior momento della stagione. Non solo per le prestazioni in campo, ma anche per le vicende legate ai tifosi e agli sponsor. La crisi è scoppiata venerdì scorso, durante il match casalingo contro lo Sparta Rotterdam terzultimo in classifica. Una gara mai finita per il caos scatenato da una parte della sua tifoseria: a quattro minuti dalla fine, sul clamoroso 1-0 in favore della squadra ospite, prima un tifoso del Vitesse è entrato in campo, poi c’è stato un lancio di oggetti che ha colpito il portiere dello Sparta e infine una serie di petardi esplosi e che hanno ferito un cameraman. L’arbitro ha sospeso la partita per mezz’ora, poi l’ha interrotta definitivamente.