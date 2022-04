Napoli-Roma, il baluardo Smalling alla prova Osimhen

Il confine tra tranquillità e ansia è racchiuso nel corpo di un uomo: c’è una Roma con Smalling, sicura e stabile, ce n’è un’altra senza Smalling , tremebonda e fragile. Adesso che Mourinho l’ha recuperato a tempo pieno, dopo un anno e mezzo di problemi fisici, nessuna partita sembra impossibile, nessun attacco sembra incontenibile. Alla vigilia dei tre tapponi da giocare in trasferta (Napoli, Inter e Leicester in sequenza) la sua sagoma di granito è la migliore garanzia per resistere alle intemperie. Lo raccontano le ultime 10 giornate di campionato, in cui Smalling è sempre stato in campo: squadra imbattuta e solo 8 gol subiti, che diventano appena 2 se consideriamo le ultime 6.

Smalling-Osimhen, confronto diretto ai massimi livelli

Non è casuale, ovviamente. Di ogni squadra di calcio il difensore centrale dominante è parte della colonna vertebrale, insieme al portiere, al regista e al centravanti. Smalling era mancato così tanto alla Roma da far temere che i 15 milioni pagati al Man United per riportarlo a Ciampino fossero stati spesi male. «Chris è un giocatore top nel suo ruolo - diceva Mourinho qualche mese fa - il problema è che sta più fuori che dentro a causa dei problemi fisici». Toccando ferro, il fattore infortuni non è più una turbativa. E il rendimento di Smalling è quasi sempre di ottimo livello. Nel lunedì di Pasquetta il prossimo crash test, contro Victor Osimhen: è l’attaccante che ha segnato di più nel 2022 dopo il romanista Abraham, è l’avversario più faticoso possibile. Ma la lunga chioma inglese non si tirerà indietro dal duello. Nel match d’andata all’Olimpico, finito peraltro 0-0 grazie a una buona partita difensiva della Roma, Smalling non c’era. E a proposito: è la sua prima volta in assoluto contro Osimhen visto che, per la sommatoria di acciacchi, nello scorso campionato aveva saltato tutt’e due le sfide contro il Napoli. Sarà interessante, e forse dirimente per il risultato, il loro confronto diretto, soprattutto in area di rigore.

