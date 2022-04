Roma, ufficiale: introdotto il Var nelle semifinali con il Leicester

Come anticipato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Uefa ha deciso di introdurre il Var già a partire dalle due semifinali della competizione: "La Uefa ha deciso di introdurre il Video Assistant Referee (Var) a partire dalle semifinali della Uefa Europa Conference League. Come già annunciato in precedenza, il sistema Var sarà utilizzato anche nella finale di Tirana, in Albania, in programma il 25 maggio".