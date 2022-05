La Roma vince, Mourinho a fine partita scoppia in lacrime

ROMA - Una finale storica per la Roma conquistata dopo un lungo percorso in Conference durato ben 14 partite. La Roma vola a Tirana grazie alla vittoria nella semifinale di ritorno contro il Leicester. Mourinho ha guidato la squadra dal primo all’ultimo minuto, quasi come un videogioco, per non sbagliare beanche una mossa e raggiungere una finale sudata. Mourinho era talmente in tensione da scoppiare in lacrime alla fine della partita: al triplice fischio lo Special One si è lasciato andare in un gesto ripreso dalle televisioni e che ha fatto giá il giro del web. Perché una vittoria è sempre una vittoria, anche per un tecnico che ha vinto tutto. E questo successo vale tanto, per lui e per la Roma.