Ruba una maglia della Roma e si giustifica: "Mou mi ha fatto impazzire"

ROMA - Un altro "Effetto Mourinho", questa volta in negativo. Un ventinovenne marocchino ieri pomeriggio è stato arrestato al Roma Store di via del Corso per aver rubato una maglia giallorossa dal valore di 110. Gli impiegati dello store - riporta Agi - si sono accorti del furto della maglia della Roma utilizzata in questa stagione dalla squadra e sono intervenuti sul posto i polliziotti del commissariato Trevi: dopo un breve inseguimento a piazza del Popolo hanno bloccato il 29enne restituendo la maglia allo store. Incredibile è stata la giustificazione del ladro: "La Roma di Mou mi fa impazzire, siamo in finale di Conference League, non ho resistito".