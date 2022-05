La Roma parte per Tirana: festa dei tifosi a Trigoria, Mkhitaryan con la squadra | Video

ROMA - E' cominciata ufficialmente la missione della Roma a Tirana. Questo pomeriggio alle 15 la squadra di José Mourinho ha preso un volo dal terminal 5 di FIumicino per l'Albania dove domani sera sfiderà il Feyenoord per la finale di Conference League. Grande entusiasmo per i giallorossi: a Trigoria una cinquantina di tifosi si sono radunati per sostenere la squadra al momento dell'uscita col pullman, poi la Roma ha raggiunto Fiumicino per prendere il volo per la capitale albanese. Presente Mkhitaryan che questa mattina ha svolto allenamento con il gruppo, una decina di tifosi anche all'aeroporto per salutare la squadra. Bel gesto di Abraham che si è fermato a firmare una maglia della Roma di un piccolo tifoso.