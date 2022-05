Lapo Elkann: "Complimenti alla Roma e a Mourinho per aver portato la coppa in Italia"

Dopo il tweet per invitare la Lega Calcio ad anticipare l'ultimo match contro il Torino e il messaggio di auguri della vigilia, Lapo Elkann non ha fatto mancare anche i propri complimenti alla Roma subito dopo il successo (1-0, firmato Nicolò Zaniolo) contro il Feyenoord. Questo il messaggio: "Grande Roma! Complimenti alla Roma e Mourinho per aver portato questa coppa in Italia!!!!! Meritatissima!!!". E, tra un punto esclamativo e l'altro, l'emoji della lupo (in riferimento alla Lupa) e la bandiera tricolore.