Roma, Matic lavora per Mourinho: allenamento in vista del raduno

ROMA - "Per venire a Roma serve la mentalità giusta e lui ha dimostrato sempre di averla", parola di Francesco Totti. Ci ha pensato l'ex bandiera giallorossa a promuovere Matic, acquisto regalato a Mourinho per rinforzare il centrocampo, in attesa che possano raggiungerlo anche Ndicka e Frattesi. E in effetti l'ex United s'è calato subito nella sua nuova avventura con la mentalità giusta, lavorando duro per arrivare in forma al raduno (4 luglio). Su Instagram il serbo ha pubblicato nelle sue storie il video dell'allenamento individuale: affondi con i pesi per potenziarsi, indossando la maglia giallorossa. La Roma e i suoi tifosi non vedono l'ora di vederlo in campo, Matic intanto non perde un attimo per sudare e farsi trovare pronto.