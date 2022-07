Roma, oggi allenamento alle 17: in campo ci sarà anche Dybala

ROMA - È il Dybala Day. Oggi la Joya sarà ufficialmente un giocatore della Roma: è atteso nelle prossime ore il comunicato del club giallorosso che ufficializzerà l'attaccante argentino per i prossimi quattro anni. Dopo l'ufficialità, la prima intervista e le foto di rito, Dybala oggi sosterrà anche il suo primo allenamento in gruppo. Questo pomeriggio alle 17 la squadra di Mourinho si allenerà in Portogallo e nella rosa ci sarà anche Paulo Dybala. L'argentino si allenerà per la prima volta con i compagni di squadra: comincia ufficialmente l'avventura in giallorosso.