Dybala, prima uscita a Roma: cena fuori e selfie con i tifosi

ROMA - È il Dybala Day. Una giornata interamente dedicata alla Joya che oggi si presenterà in conferenza stampa alle 14.30 e questa sera alle 21 invece saluterà i tifosi al Colosseo Quadrato dell'Eur. Intanto Dybala si sta ambientando nella capitale, tra la ricerca della casa e le prime uscite serali. Ieri ad esempio ha vissuto la sua prima cena fuori a Roma, al ristorante "L'isola d'oro" di Via Salaria famoso per le specialità di pesce crudo. Una serata di relax insieme ai suoi agenti, ma anche con i tifosi con i quali ha scattato selfie e firmato autografi.