Dybala: "A Roma per vincere ma per lo scudetto è presto. Se segno alla Juve non esulto"

ROMA - È il Dybala Day. Oggi la Roma presenterà l'attaccante argentino prima ai media e poi ai tifosi. Alle 14.30 è infatti in programma la conferenza stampa dalla sala Champions di Trigoria (diretta sul corrieredellosport.it) dove l'argentino risponderà alle domande dei giornalisti sul suo approdo in giallorosso e le prospettive future. Questa sera alle 21 invece la Joya sarà presentata ai tifosi : dalle 21 alle 22.15 è infatti in programma l'evento al Colosseo Quadrato all'Eur dove Dybala saluterà i romanisti prima dell'esordio ufficiale in maglia giallorossa.

Queste le parole di Tiago Pinto a introdurre la conferenza stampa: "È una gioia avere la Joya. Per portare Dybala alla Roma c'è statto bisogno di un lavoro di squadra, ringrazio la proprietà per il loro coinvolgimento, e il mister che è stato abbastanza importante ma ringrazio anche l'entourage di dybala per creare questa partnership. In questi giorni al di là della qualità del giocatore mi ha fatto vedere il coinvolgimento e l'empatia con la squadra. Ha grande voglia di fare con la Roma. Per noi è un piacere averlo qui, questo dimostra la credibilità e l'ambizione del progetto".

Queste le parole di Dybala in conferenza stampa.

Qui a Roma trovi una proprietà molto solida, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni e un gruppo che ha cominciato a vincere. È giusto cominciare ad alzare il livello di ambizione per lo scudetto?

"È preso per parlare di scudetto, c'è tanta voglia da parte di tutti di far bene. La Roma ha vinto un trofeo molto importante e vuole avere ambizione per il futuro. La Roma è cresciuta con il mister e i giocatori. Il nostro obiettivo è vincere partita per partita, poi più avanti vedremo dove saremo. In questo momento ci sono squadre più avanti di noi per lo scudetto, noi dobbiamo lavorare per far bene".