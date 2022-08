De Rossi studia da Guardiola: visita al centro sportivo del City con Kolarov

ROMA - A Manchester per studiare. Ieri Daniele De Rossi (insieme all'ex compagno di squadra Kolarov) è stato ospite speciale di Pep Guardiola. L'ex capitano della Roma non perde mai l'occasione per imparare qualcosa di nuovo per cominciare presto la sua nuova avventura da allenatore. E allora perché non andare a studiare da uno dei più grandi tecnici? Ecco quindi ieri la visita nel centro sportivo del Manchester City: una vera e propria full immersion visionando la preparazione del tecnico spagnolo che domenica sfiderà il West Ham per la prima giornata di Premier League.