"Roma, Carles Perez va al Celta Vigo: partenza entro il weekend"

ROMA - Carles Perez saluta la Roma. Dopo l'indizio fornito dal suo barbiere, oggi arrivano ulteriori conferme sulla cessione del giocatore al Celta Vigo. Come riporta il Mundo Deportivo, l'acquisto dell'esterno della Roma da parte del club galiziano è nella fase finale e, salvo sorprese, verrà ufficializzato a breve. Determinante, per velocizzare l'operazione, è stata la forte convinzione del giocatore di voler firmare per il club spagnolo. Carles Pérez diventerà il settimo acquisto del Celta e la prossima settimana potrebbe debuttare contro l'Espanyol.