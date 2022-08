ROMA - Il suo addio era nell'aria, adesso invece è pronto a concretizzarsi. Con un post sul proprio profilo ufficiale Instagram, il barbiere di Carles Perez ha anticipato la sua cessione. L'esterno d'attacco giallorosso è adesso molto vicino ad un ritorno in Spagna, al Celta Vigo. Di seguito riportiamo la didascalia del post: "Un grande rapporto non avrà mai un addio! Ci vediamo presto ragazzo mio. Un grande in bocca Al lupo, e ricorda i miei consigli! VAMOS".