Dybala: "Buona la prima. Daje Roma". E Zaniolo lo esalta

Buona la prima per la Roma di José Mourinho: i giallorossi espugnano l'Arechi grazie alla rete di Cristante e iniziano il campionato con una vittoria. C'era grande attesa per la prima ufficiale di Dybala che contro la Salernitana ha toccato 46 palloni e colpito un palo, giocando 88 minuti e regalando sprazzi di grande calcio. E poi quell'intesa subito trovata con Zaniolo e Abraham che fa sognare i tifosi giallorossi. La Joya gioca con la consapevolezza della propria forza e delizia il popolo romanista, già pazzo di lui. Alla fine arriva uno striminzito 1-0, quanto basta però per iniziare nel migliore dei modi il campionato e guardare con ottimismo alla sfida di lunedì prossimo alle 18.30 in casa contro la Cremonese.