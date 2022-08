Roma, Mourinho potrà allenare i suoi fenomeni durante il Mondiale

ROMA - Roma profuma d’Italia e da tempo la Nazionale non era così giallorossa. Gianluca Mancini, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola e Nicolò Zaniolo: a Salerno nella squadra dello Special One c’erano 5 italiani in campo dal primo minuto. Tutti pienamente inseriti nel gruppo del Ct Mancini. Un tesoro azzurro che non dà solamente prestigio al lavoro di una società che negli ultimi anni ha riscoperto il piacere del made in Italy; avere così tanti titolari "nostrani" sarà soprattutto utile a José Mourinho quando, a metà novembre, le altre squadre vedranno partire i propri top player per il Mondiale in Qatar. Il tecnico portoghese continuerà invece lavorare con i suoi fedelissimi a Trigoria, potendone gestire energie fisiche e mentali in vista di un 2023 che si prevede infuocato. La Serie A osserverà una pausa di 52 giorni per poi riprendere a ritmi serratissimi nel nuovo anno (dal 4 gennaio) con 23 turni di campionato, più le coppe.