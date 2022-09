Mourinho, niente conferenza: la strategia per battere l'Atalanta

ROMA - La Roma si chiude dentro le mura di Trigoria per preparare la delicata sfida di domani pomeriggio contro l'Atalanta. José Mourinho è stato chiaro: nessuna distrazione, soprattutto alla vigilia della partita che vedrà i giallorossi affrontare la capolista in campionato. Così già da una settimana il tecnico aveva deciso di non parlare in conferenza stampa (non lo ha fatto neanche prima dell'Empoli) per concentrarsi soltanto sulla preparazione del match, ma non solo.