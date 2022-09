Mourinho festeggia 22 anni di carriera: "L'espulsione? Questo sono io"

ROMA - Tanti auguri a José Mourinho. Il tecnico portoghese festeggia i 22 anni di carriera da allenatore, costellata di trofei, premi e tante soddisfazioni. L'ultima con la Roma, per la vittoria della scorsa stagione in Conference League. Lo Special One ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Golden Quinas Gala nel giorno in cui compie 22 anni di carriera. Queste le sue parole: “Sono passati velocemente, ma voglio continuare. Mi sento bene, mi sento forte, motivato, mi piace vincere, odio perdere, non è cambiato nulla. Il colore dei capelli, sì, anche le rughe, ma sono pronto a continuare. Non per altri 22 anni, che non c’è tempo, ma per qualche anno in più”.