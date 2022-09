Roma, Camara e Belotti i rinforzi di ottobre

ROMA - «Un po' di giorni liberi, non c'è molto da fare». José Mourinho , commentando a caldo i fatti di Roma-Atalanta , presentava in questi termini una sosta necessaria ai suoi per staccare la spina dopo 9 partite in 35 giorni. Tutti d'accordo, o quasi. Oltre ai nazionali, c'è infatti un gruppetto di calciatori motivati e decisi a recuperare terreno, reduci da infortuni o in ritardo di condizione: a capitanarli gli ultimi due arrivati a Trigoria , Andrea Belotti e Mady Camara .

Roma, occasioni

Il centravanti e il centrocampista, insieme a Zaniolo, Spinazzola, El Shaarawy e Kumbulla, ieri hanno svolto una seduta straordinaria d'allenamento (nel giorno di riposo) per farsi trovare pronti alla gara contro l'Inter di sabato 1 ottobre. Belotti e Camara premono sull'acceleratore, come lo Special One aveva pronosticato: «Sono due settimane in cui gente come Belotti e Camara ha bisogno di lavorare per migliorare il livello fisico». Un'occasione, del resto, potrebbero averla entrambi: le condizioni incerte di Pellegrini lasciano aperte diverse opzioni in vista di San Siro, con il Gallo che si candida a una maglia da titolare (anche in un ipotetico 3-4-1-2) e lo stesso guineano che scalpita per avere un'occasione più consistente dopo gli spezzoni nelle sfide europee con Ludogorets ed Helsinki e i 10 minuti tra Udine ed Empoli in Serie A. Mou può comunque sorridere, perché arrivano altri rinforzi e non soltanto dall'infermeria. Camara, giunto a Roma dopo il ko di Wijnaldum, deve scalare una montagna rispetto alla strada spianata che l'olandese avrebbe trovato davanti a sé: l'ex Olympiakos, infatti, viene considerato un'alternativa anche quando sulla trequarti mancano Zaniolo o Dybala e Pellegrini torna a giocare in posizione avanzata; a quel punto si libera un posto sulla mediana, che il tecnico però ha sempre occupato con Matic al fianco di Cristante. Camara ha un maggiore dinamismo rispetto ai compagni di reparto, disinnescato però fin qui da una condizione atletica deficitaria. Allenarsi con continuità durante la sosta, mentre gli altri sono impegnati con le nazionali, può fargli compiere l'ultimo step per competere finalmente alla pari.

