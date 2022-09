Cristante silenzioso e poco social: Mourinho e Mancini non ci rinunciano mai

ROMA - Criticato, a volte snobbato e troppe poche volte esaltato. Eppure titolare e affidabile per chi lo allena. Sarà lo scarso utilizzo dei social, le poche chiacchiere nelle interviste e la sua vita privata molto riservata, ma Bryan Cristante non è sempre al centro dei riflettori e di certo non è esattamente tra i giocatori più acclamati dalla tifoseria giallorossa. Eppure lui è sempre lì, titolare della Roma, certezza per Mourinho e uno dei pilastri dello spogliatoio. E non solo di quello giallorosso. Perché il ventisettenne friulano è anche elemento importante della Nazionale di Mancini: sempre convocato, campione d’Europa e nella delicata sfida contro l’Inghilterra titolare del centrocampo azzurro.

Cristante perno azzurro Venerdì scorso ha giocato una partita da 7 e mezzo in pagella. Sempre ben posizionato, al posto giusto sia nella fase di impostazione che in quella di copertura, tra i più lucidi anche nei momenti più insidiosi della partita. Nel 3-5-2 di Mancini si è trovato a suo agio, ha aggiunto idee al reparto ma soprattutto quella fisicità necessaria a controllare la trequarti di Southgate. Insomma, in un’Italia bella e con anima, Cristante è il giocatore che ha fatto il lavoro sporco con muscoli e intelligenza. Cristante instancabile Un lavoro che può passare inosservato ai tifosi ma che tanto piace agli allenatori. Ecco perché per Mourinho è Cristante il primo titolare del suo centrocampo. E non è una novità. La scorsa stagione ha disputato cinquanta partite saltandone soltanto tre per positività al Covid, una per squalifica e un’altra per un problema fisico. Di queste 50 in soltanto sei gare è partito dalla panchina tra campionato e coppe. Insostituibile. Mourinho non ha fatto a meno di lui neanche una volta in questa stagione. Anche contro l’Atalanta il designato a lasciare il posto sulla mediana a Pellegrini sarebbe stato Matic, poi presente per l’infortunio in extremis di Dybala.