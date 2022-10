Totti ritorna sui social: la commovente dedica per papà Enzo

Totti, la battaglia legale con Ilary Blasi

Una scomparsa durissima per Totti, che sta ora attraversando una battaglia legale con l'ormai ex moglie Ilary Blasi. I due ex coniugi si confronteranno in tribunale il 14 ottobre per la nota questione della collezione delle borsette extralusso della conduttrice televisiva, sottratte dal giallorosso dall'armadio della villa dell'Eur. Totti intanto sembra fare sul serio con la nuova fidanzata Noemi Bocchi, con i due che presto potrebbero andare a convivere a Roma Nord.

