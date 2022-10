Totti e Noemi a cena con i figli: è arrivato l'anello! FOTO

Francesco Totti fa sul serio con la nuova fidanzata Noemi Bocchi. Pare che i due andranno presto a convivere a Roma Nord. Non solo: sembra che l'ex calciatore abbia già regalato un prezioso anello alla 34enne. A farlo sapere il settimanale Chi, che ha pizzicato il Capitano a cena nel noto ristorante Assunta Madre in compagnia della flower designer, i suoi figli di 10 e 8 anni, e la piccola Isabel , la bambina che il Pupone ha avuto dall'ex moglie Ilary Blasi nel 2016. Nelle foto si vedono Totti e Noemi che indossano lo stesso accessorio al dito. "Una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore “ufficiali”, che prelude a un futuro insieme e che mostra quanto la relazione fra i due sia già molto avanti", assicura la rivista.

L'anello di Totti e Noemi

"In queste immagini, da un lato, vediamo Totti beato e sorridente, che osserva Noemi con occhi languidi. Dall’altro vediamo Noemi che indossa il sorriso di chi ha avuto tutto quello che voleva. Per prima cosa l’uomo che ama, non c’è dubbio. Spilla di Chanel, abito cortissimo, stivaloni neri, Noemi è la regina della serata" - si legge ancora su Chi che aggiunge - "Ilary Blasi non farà certo i salti di gioia nel vedere la sua piccola già in famiglia con la nuova donna di papà".