Abraham, senza Dybala tocca a te: a Roma c'è davvero spazio per due re?

Adesso tocca ad Abraham . Con Dybala che starà fuori per un po’, l’attaccante inglese deve per forza superare la crisi e riprendersi lo scettro in attacco. Mourinho lo ha sempre difeso e ora ha bisogno di lui come il pane. La Roma sta per affrontare un periodo intenso e cruciale per la stagione, e i suoi gol, che finora sono mancati, sono fondamentali adesso più che mai.

Roma, c'è spazio per due Re?

In estate Abraham tranquillizzava tutti dicendo che non era invidioso dell’arrivo di Dybala: “Nella Roma c’è spazio per due Re”, assicurava. Ma per adesso di Re se n’è visto uno solo, viene dall’Argentina e deve fermarsi sul più bello. Finora Abraham ha segnato solo due reti, sempre su assist di Dybala. Domenica scorsa è partito dalla panchina con il Lecce, appena entrato si è procurato il rigore decisivo e lo ha lasciato alla Joya. Un grande gesto, anche se poi è costato l’infortunio all’argentino.

Un gol per sbloccarsi

Il gol ad Abraham manca tantissimo. Si è visto allo scadere della partita con il Lecce, quando ha fallito l’occasione di chiudere il match in contropiede e si è fermato a rimuginare, facendo imbufalire Mourinho che gli chiedeva di tornare. Per capire se a Roma possono convivere due Re, bisognerà aspettare il ritorno di Dybala. Nel frattempo però c’è chi pensa che l’assenza della Joya possa contribuire a far ritrovare un po’ di fiducia ad Abraham. Mourinho ne ha bisogno, la Roma ne ha bisogno. La prima occasione ci sarà domani, quando sul campo del Betis Siviglia probabilmente farà coppia con Belotti. Un altro che deve tornare al top prima possibile.