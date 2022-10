Mourinho perde la testa dopo l'errore di Abraham: furia a bordocampo. Cosa è successo

ROMa - Chiamatelo il Mourinho furioso. Il tecnico nei minuti finali della partita si è scatenato a bordocampo contro i suoi attaccanti. A un minuto dalla fine della partita lo Special One si è imbufalito per un gol mangiato dalla coppia Shomurodov-Abraham. L'uzbeko ha calciato contro Falcone, l'inglese sulla respinta non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Il tecnico è stato inquadrato dalle telecamere furioso verso i suoi attaccanti, colpevoli di non essere poi tornati indietro ad aiutare i compagni. Fortunatamente per loro è arrivata la vittoria.