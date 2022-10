Sampdoria-Roma, la probabile formazione di Mourinho

ROMA - Archiviata la trasferta di Siviglia che ha portato un pareggio per 1-1 con il Betis in Europa League, la Roma di José Mourinho si rituffa nel campionato. La decima giornata di Serie A vedrà i giallorossi di scena a Marassi, sul campo della Sampdoria, lunedì alle 18.30. Probabile un minimo di turn-over da parte dell'allenatore portoghese, in considerazione dei tanti impegni delle prossime quattro settimane, prima dello stop per il Mondiale in Qatar. Nessun assente per squalifica né diffidato nella Roma, che deve invece rinunciare agli infortunati Wijnaldum, Dybala, Celik e Darboe. In bilico Karsdorp, che potrebbe tornare in panchina. Ecco la probabile formazione giallorossa, che si schiererà con il 3-4-1-2.