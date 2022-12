Candela: "Roma, segui Mourinho: è come Capello"

ROMA - Vincent Candela ha 49 anni, da quando ne aveva 24 vive a Roma , con brevi esperienze al termine delle carriera di calciatore tra Bolton, Udinese, Siena e Messina. «Più della metà della mia vita l’ho trascorsa a Roma, anche se non rinnego le mie origini». Per capire chi è Vincenzo, come lo chiamano gli amici romani , bisognerebbe riascoltare il messaggio inviato al termine dell’intervista: «Mi piacerebbe evidenziare quello che è molto significativo per me. È cambiato il mio ruolo nella società, ma l’essenza è rimasta sempre la stessa: Forza Roma. Questo è quello che mi sento di dire e che vorrei emergesse dall’intervista». Candela è appena tornato dalla tournèe con la Roma in Giappone . Invitato dalla società come legend/testimonial .

Come ti devo chiamare?

«Lavoro con la Roma da qualche anno, ho partecipato a iniziative con Roma Cares, sono andato a parlare nei teatri ai tifosi, nelle scuole e nelle università agli studenti. Abbiamo portato la Coppa e ho raccontato il valore del derby. Un feeling consolidato con la Roma, la tournèe è servita a sviluppare il rapporto con il Giappone. Preferisco essere considerato un testimonial. Sono poche le leggende nel mondo e io non mi sento tale».

Scelto dalla Roma per rappresentarla in Giappone.

«Per parlare di sport, di passione, per trasmettere i valori del calcio e dei colori giallorossi. Nella As Roma anche se ho cambiato ruolo, sono sempre innamorato di questa città, di questi colori, di questa gente. Io tifo per la Roma, parlo sempre con tanto amore di questa squadra, anche nei momenti di difficoltà».

Un rapporto che si è consolidato negli anni.

«Penso di aver seminato bene. Ho cominciato questo ruolo con la nuova dirigenza, prima lavoravo con la Roma Tv, poi l’attuale società ha chiuso il canale e quando è finito il contratto per un anno non ho lavorato, non sono voluto andare da altre parti, anche se avevo proposte. Ho preferito aspettare, adesso posso dare la mia professionalità e la mia romanità in un altro modo».

Non era la prima volta che andavi in Giappone.

«Se ti ricordi ci siamo incrociati al Mondiale nel 2002 e poi nel 2004 con la Roma, durante il breve periodo di Prandelli in panchina. Questa è stata un’esperienza diversa, ma bella. Sono stato con loro, con i ragazzi, sono stato vicino alla squadra. Ho avuto modo di conoscere meglio i giocatori. Già conoscevo Pellegrini, Mancini, Spinazzola. Sono tornato indietro nel tempo, quando 20 anni fa scendevo in campo. Questa per me è stata una grande emozione, seguire gli allenamenti è stato molto bello».

Oggi i calciatori sono cambiati rispetto ai tuoi tempi?

«Non lo so, ho passato solo una settimana con loro. Certo, è cambiato il mondo ed è cambiato anche il calciatore, nel bene e nel male. Il calcio è bello per questa leggerezza. Anche se guagnano tanto questi ragazzi sono spiritosi, svegli, allegri. Mi ha fatto piacere stare fuori dal campo accanto a loro. C’è sempre il telefonino di mezzo, i social, le scuole calcio sono cambiate, di conseguenza anche il Mondiale, lo vediamo seguendo le partite in Qatar».

A proposito di telefonini. Nel 1999 dovevi lasciare la Roma per andare all’Inter. In ritiro a Kapfenberg ti facevi trovare con il telefonino a tavola per arrivare alla rottura, ma Capello non ti lasciò andare via.

«Ho grande rispetto per Zeman, mi ha dato tanto per la parte fisica e la disponibilità al sacrificio, ma litigavamo spesso, eravamo giovani. Dopo due anni avevo deciso di andare via, Zeman aveva fatto altre scelte. Poi è arrivato Capello, nessuno se lo aspettava. In un mese è cambiato tutto. In quel periodo per l’unica volta il rapporto con i tifosi è stato difficile. Avevo già festeggiato la mia partenza, perché io se saluto lo faccio con lo champagne e i fuochi d’artificio, non scappo di notte. La partenza sembrava sicura, sapevo che Zeman non mi voleva e più non si parlava di Capello. Ma poi la Roma mi diede la possibilità di stare dentro questa famiglia. In due settimane recuperai il rapporto con i tifosi e con Capello. Lui è ancora il mio allenatore preferito, non perché un sergente di ferro, ma perché mi ha dato molta fiducia e con lui ho reso al 300 per cento».

In quel periodo sei stato campione del mondo, campione d’Italia, uno dei più forti terzini sinistri del mondo.

«Non mi sentivo tale, anche se sono stato il terzino dell’anno in serie A, quando era uno dei migliori campionati del mondo. Non ho mai sentito il peso della responsabilità, sapevo che ogni anno dovevo migliorare, per confermarmi e per raggiungere altri obiettivi. Per me il migliore nel mio ruolo è stato Maldini, anche se tecnicamente ero più forte io. Diciamo che è stato un onore e un orgoglio far parte dei più bravi al mondo».

Roma è entrata a far parte della tua vita in modo fragoroso.

«Roma mi è entrata nel cuore subito, c’è poco da raccontare. I miei quattro figli, due maschi e due femmine, sono nati all’isola Tiberina. Ho vissuto più a Roma che in Francia. Anche mio figlio nato dal primo matrimonio, John John, è stato un anno con me a Roma quando è diventato maggiorenne. È stato molto bello. Ora vive in Canada».

Perinetti, il direttore sportivo di allora, mi raccontò che rovesciasti le scrivanie nella sede del Guingamp per lasciarti andare alla Roma.

«La trattativa si era arenata, vivevo una situazione strana, litigavo con l’allenatore e i dirigenti. Con tutto il rispetto per Guingamp non riuscivo a capire perché tarpare le ali a un ragazzo che aveva una grande occasione. Non lo trovavo giusto. Il Guingamp per la prima volta nella sua storia partecipò all’Europa League, io sono stato il primo giocatore del club ad andare in Nazionale. Anche io mi arrabbio in certe situazioni. Dopo 15 giorni turbolenti alla fine hanno accettato».