Roma, il tunnel di Zaniolo ad Abraham scatena i tifosi sui social

ROMA - Ripresa degli allenamenti a Trigoria per la Roma, in vista del mini ritiro in Portogallo in programma dal 15 al 22 dicembre che prevede anche tre amichevoli. I giallorossi si sono ritrovati oggi a Trigoria dopo una decina di giorni di vacanza per lavorare agli ordini di Mourinho. Non manca il buon umore e la voglia di fare bene in previsione della ripresa del campionato, fissata al 4 gennaio (la Roma ospiterà il Bologna), come dimostra il botta e risposta social tra Nicolò Zaniolo e Tammy Abraham.