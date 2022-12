Dybala è già a Trigoria per allenarsi. Matic lo accoglie: "Bentornato campione"

ROMA - Nonostante il viaggio lunghissimo e lo sbarco all’alba a Fiumicino, Paulo Dybala è già a Trigoria per iniziare a lavorare con la Roma in vista della ripresa del campionato, che vede i giallorossi impegnati contro il Bologna, all’Olimpico, mercoledì 4 gennaio. La Joya, atterrato nella Capitale alle 6 dopo 13 ore di volo da Buenos Aires, ha immortalato sulle sue storie di Instagram il percorso in macchina sulla Cristoforo Colombo e poi è stato accolto con calore dai compagni di squadra.