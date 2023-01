Zaniolo non convocato, ecco cosa fa Nicolò durante la bufera con la Roma

ROMA - Continua a far discutere la mancata convocazione di Nicolò Zaniolo per la partita contro lo Spezia, in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Picco. La scelta è stata totalmente del giocatore, che ha fatto sapere ad allenatore e società di non essere disponibile per la sfida contro la squadra della città in cui è cresciuto. La decisione arriva dopo aver saltato anche la scorsa partita, contro la Fiorentina, per una febbre.