Costacurta durissimo su Zaniolo: il commento in diretta tv

Zaniolo sperava di finire al Milan, e invece a poche ore dalla chiusura del calciomercato invernale sembra che il suo futuro sia alla Roma da separato in casa. L'attaccante giallorosso sta vivendo un momento difficile, i tifosi lo criticano sui social, qualcuno ha esposto uno striscione vicino al Colosseo definendolo traditore. A bacchettarlo in diretta tv è stato proprio un simbolo del Milan, come Billy Costacurta: "Credo che in un certo senso - ha detto a Sky Sport - sia inaccettabile da parte di chi gli sta intorno e gli vuole bene spingerlo a fare certi passi perché vanno solo a danneggiare la sua carriera. Io trovo veramente senza spiegazione il comportamento di Zaniolo perché sta solo cercando di peggiorare la sua situazione e non capisco il perché debba farlo. Parliamo di un ragazzo del ’99 che ha subito infortuni importanti e che è ancora recuperabile".