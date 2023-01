"Roma, clamoroso Wijnaldum: il Psg voleva richiamarlo a gennaio!"

ROMA - Il Psg ha valutato l'opzione di richiamare Wijnaldum nella sessione invernale di mercato. È il clamoroso retroscena svelato da L'Equipe, secondo il quale il ds dei parigini, Luis Campos , avrebbe pensato al rientro dell'olandese dal prestito con la Roma per sbloccare la cessione di un altro giocatore.

Wijnaldum richiamato dal Psg, il motivo

Secondo quanto riportato dal quotidiano francese, il Psg aveva intenzione di richiamare il centrocampista per poter sbloccare la cessione di Keylor Navas al Nottingham Forest. Infatti il club parigino ha già raggiunto il numero massimo di giocatori, ovvero otto, in altre squadre con la stessa formula. Per sbloccare l'addio del portiere si era dunque pensato a richiamare Wijnaldum, annullando il prestito con la Roma.