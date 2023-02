Roma-Cremonese diretta: ora LIVE la partita di oggi

La Roma pronta a giocarsi il quarto di finale contro la Cremonese. La squadra di Ballardini dopo aver eliminato il Napoli al Maradona cerca il secondo colpo in trasferta contro la squadra di Mourinho. Poco turnover per i giallorossi, in campo con Dybala ma senza Abraham.

20:00

Roma-Cremonese, le formazioni ufficiali

ROMA: (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, El Shaarawy; Volpato, Pellegrini; Belotti.

19:30

Dybala ok con le neopromosse

Paulo Dybala ha realizzato tre gol nelle tre sfide in questa Serie A contro squadre neopromosse, anche se l’unica contro cui non ha segnato è stata proprio la Cremonese – doppietta al Monza e una rete contro il Lecce.

19:15

Roma, la svolta ai quarti

La Roma è stata eliminata nelle ultime tre occasioni in cui ha disputato i quarti di finale di Coppa Italia, tutte gare giocate tuttavia in trasferta - l’ultima volta che ha giocato questo turno in casa, ha battuto 2-1 il Cesena, raggiungendo le semifinali.

19:00

Roma-Cremonese, la prima volta

Roma e Cremonese non si sono mai affrontate in precedenza in Coppa Italia: in generale, la formazione giallorossa ha vinto 11 delle 15 sfide contro i grigiorossi in Serie A (2N, 2P), comprese tutte le ultimi quattro.

Stadio Olimpico - Roma