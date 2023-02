Roma, ecco l'attaccante che Tiago Pinto aveva in pugno per sostituire Zaniolo

ROMA - "Avevamo pronto un attaccante al posto di Zaniolo, ma poi lui non è andato al Bournemouth e il giocatore è andato da un'altra parte". Così Tiago Pinto ha svelato un retroscena di mercato, di una trattativa che poi è sfumata per il no di Zaniolo al club di Premier League. E proprio il Bournemouth ha acquistato quel giocatore opzionato da Tiago Pinto.

La Roma voleva Junior Traorè

Come appreso dal Corriere dello Sport-Stadio, la Roma aveva infatti in pugno Hamed Junior Traorè, l'attaccante del Sassuolo ceduto proprio al club inglese dopo il rifiuto di Zaniolo. La Roma era disposta a prendere il giocatore con venti milioni più bonus e il possibile inserimento di un giovane. Sarebbe stato lui il sostituto di Zaniolo, ma poi l'affare non si è concretizzato e Traore è sbarcato in Premier League. Con il rammarico della Roma e di Mourinho. Tutti i dettagli nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio.