Serra, chiusura indagini per il caso Cremonese-Roma: cosa rischia per le frasi a Mourinho

Caso Serra, cosa gli contesta la procura

Il procuratore Chiné contesta a Serra la violazione dell'articolo 4 del Codice di giustizia sportiva (quello che fa riferimento ai principi di lealtà e correttezza) e altre condotte deontologiche non corrette. Se, nei prossimi cinque giorni, attaverso una memoria e una linea difensiva, Serra non chiederà il patteggiamento, ci saranno deferimento e processo. Agli atti, tra l'altro, la Roma ha allegato il servizio delle Iene in cui si vede il labiale di Serra e anche le sue dichiarazioni all'inviato della trasmissione. Domani, intanto, la Corte Sportiva d'Appello deciderà in merito alla squalifica di José Mourinho. Tre le ipotesi: eliminare la sanzione, confermarla in toto (due giornate) o dimezzarla.