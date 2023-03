Lazio-Roma, top e flop: Rui Patricio evita la goleada, Zaccagni cecchino

La Lazio vince il secondo derby della stagione e, in attesa dell'Inter stasera, vola al secondo posto, trascinata da Zaccagni. La Roma perde la terza partita nelle ultime quattro, in campionato, e vede i biancocelesti essere avanti di cinque punti. Partita condizionata, inevitabilmente, dalla follia di Ibanez.

Lazio, top e flop

Parlare di flop quando si vince il derby è sempre difficile ma Pedro è apparso, anche per l'età, meno brillante dei suoi compagni in alcune occasioni. Da un campione come lui, che ha vinto tutto, era evitabile la provocazione alla panchina della Roma, sua ex squadra. Al top, invece, Mattia Zaccagni: senza se e senza ma, quando manca l'amico Immobile si prende ancora più responsabilità sulle spalle. E si vede.

Roma, top e flop

La palma del peggiore va a Ibanez. Terzo derby sbagliato dal brasiliano che lascia in 10 i compagni dopo mezzora. Il modo peggiore per festeggiare la convocazione con il Brasile. Senza senso, tutto. Bene Rui Patricio: se la barca non affonda il merito è del portiere portoghese, che si arrende solo al tiro di Zaccagni. Campione anche a non perdere mai, al contrario di alcuni suoi compagni, la testa.