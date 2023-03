Maneskin, Damiano show: i messaggi a Zaniolo, Totti e le accuse sulla cocaina

Maneskin, imprevisto durante il concerto a Roma: una fan si sente male

Damiano sul cucchiaio di Totti

Parlando della sua fama, Damiano risponde: "Io l'italiano più famoso del mondo? No, ci sono prima i calciatori. Come si fa a battere Totti?". Poi girandosi verso Luca Ravenna, noto tifoso dell'Inter: "Tu te lo ricordi ancora vero?". Il riferimento è al celebre cucchiaio di Totti contro Julio Cesar in Inter-Roma del 2005. Poi ancora: "Lì tutto lo stadio si alzo in piedi. Come per Kumbulla, ma per un motivo diverso".