Maneskin, imprevisto durante il concerto a Roma: una fan si sente male

Maneskin, imprevisto durante il concerto a Roma

Durante la canzone "I Wanna Be Your Slave" (uno dei loro più grandi successi) il cantante ha visto una ragazza che si stava sentendo male in mezzo al pubblico, chiedendo subito di fermare la musica. Tempestivo l'intervento della sicurezza per aiutare la ragazza, con Damiano che ha chiesto un applauso da parte di tutto il pubblico. Il cantante dei Maneskin ha poi aggiunto, per aiutare la ragazza: "Ho spirato anche io al concerto di Coez del 2016, due volte. Non ti imbarazzare, sei una grande". Damiano è poi sceso dal palco per darle il cinque prima di far ripartire il pezzo.