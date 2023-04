Abodi elogia Mourinho: “Bravo con la sua curva”

ROMA - "Non si possono accettare le risse delinquenziali in curva che mettono a repentaglio la sicurezza dei tifosi e i cori razzisti, tutti". Questa la dura presa di posizione di Andrea Abodi, espressa in un tweet a qualche ora da una domenica calciastica macchiata dagli incidenti avvenuti all'interno dello stadio Maradona (scontri tra tifosi napoletani durante il match perso dal Napoli contro il Milan) e dagli insulti della Curva Sud nei confronti del tecnico ospite Dejan Stankovic durante la partita vinta dalla Roma contro la Sampdoria all'Olimpico. Il ministro per lo Sport e per i Giovani però ha voluto anche applaudire il gesto di José Mourinho, che in difesa del suo ex calciatore (e "amico" come ha poi precisato lo stesso 'Special One') ha chiesto ai tifosi romanisti di fermare quei cori.