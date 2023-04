Mourinho 'convoca' Aldair per Roma-Milan: arriva la risposta del brasiliano

ROMA - "Tu ci potresti dare una mano, ma avrei più bisogno di Aldair". Questa la battuta che José Mourinho ha pronunciato scherzando con Francesco Totti in diretta su Dazn, che ha ospitato un divertente siparietto tra lo 'Special One' e l'ex capitano della Roma dopo la sconfitta sul campo dell'Atalanta. Un match in cui i giallorossi hanno dovuto incassare gli infortuni di Dybala e Llorente, con l'assenza di quest'ultimo che andrà a sommarsi in difesa a quelle di Smalling e Karsdorp e desta dunque ulteriori preoccupazioni in vista della sfida di sabato prossimo (29 aprile) all'Olimpico contro il Milan, una delle rivali nella corsa a un posto in Champions League.