Follieri conferma: "Ho incontrato i Friedkin, ma non vendono la Roma"

Intrigo Roma, Follieri si fa avanti ma i Friedkin fanno muro

"Due incontri a Londra con Ryan"

Il finanziere conferma di essersi incontrato con i proprietari della società giallorossa. "La realtà dei fatti è questa: ho avuto due incontri a Londra con Ryan Friedkin, il primo nel dicembre 2022 e il secondo nel marzo scorso. Ho manifestato il mio interesse sulla squadra, ma il gruppo americano è stato chiaro: venderà solo se il nuovo stadio di Roma non sarà costruito", ha dichiarato Follieri.

Follieri ci riprova con la Roma: ha già incontrato i Friedkin

"La passione per la Roma"

"Non mi manca la passione per la Roma e di certo non mi mancano le risorse finanziarie. Se dovesse aprirsi una vera trattativa, in ogni caso, la gestirei da solo: per la Roma non ho soci o partner mediorientali". Follieri spiega i suoi obiettivi: "Ho tutte le risorse necessarie per far tornare la Roma italiana. Non sono in Italia per comprare campi di calcio ma per vendere le materie prime più preziose e strategiche per la rivoluzione industriale dell’era digitale, le terre rare (metalli indispensabili per la produzione di tecnologie green quali l’energia eolica, solare ed elettrica e per le comunicazioni ottiche). Ho avuto la possibilità - conclude Follieri – di concentrare tutte le energie sulle terre rare. Oggi ho sotto controllo l’8% del mercato globale, costituito da circa 120 tonnellate di metalli rari per un valore di 270 miliardi di euro e da circa 1000 Kg di Nichel wire per un valore di circa 45 miliardi di euro. Presto diventerà operativa anche la piattaforma digitale di trading di terre rare, che farà capo alla mia Metal Trading Company, con sede a Ginevra".

Roma, Follieri due volte con Friedkin: ecco come è andata