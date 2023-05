Roma, Follieri due volte con Friedkin: ecco come è andata

Due incontri in Inghilterra , prima nel Dorchester e poi a Londra. Raffaello Follieri ha conosciuto di persona Ryan Friedkin, il figlio del presidente , chiedendo informazioni sulla Roma e l’eventuale prezzo di vendita . I due si sono visti una prima volta a dicembre e poi il 2 marzo scorso al Berkeley Hotel, un 5 stelle di Knightsbridge: oltre 1.000 euro a notte per una matrimoniale standard. Parliamo di una delle aree più lussuose di Londra, tra Hyde Park e Buckingham Palace, non lontano a piedi dalla casa di José Mourinho . Follieri, introdotto alla famiglia Friedkin da un importante manager del calcio, ha chiesto e ottenuto due appuntamenti per parlare di aff ari. E quindi anche della Roma. Non c’era Dan Friedkin, il presidente, che però in uno dei due incontri si è collegato telefonicamente per essere informato in tempo reale sui contenuti della chiacchierata.

Roma, i contenuti dei colloqui Friedkin-Follieri

Dal confronto sono emerse due verità: 1) Follieri ha rappresentato la volontà di comprare la Roma e di condurre l’operazione da solo, senza il supporto di alcun socio saudita. La sua società principale, la Follieri Energy, ha il quartier generale a Riad e ha ottime connessioni con tutto il mondo arabo ma ha anche un ufficio a Londra; 2) I Friedkin in questo momento non vogliono vendere la Roma. Hanno investito molto in questo business e si aspettano a stretto giro una svolta politica che consenta loro di costruire lo stadio a Pietralata. Soltanto quando lo scenario infrastrutturale sarà più chiaro potranno (non dovranno necessariamente) considerare conveniente una cessione del club. Non c’è stato dunque margine per aprire alcuna trattativa. A prescindere da ogni ragionamento sulle esperienze passate di Follieri, in termini giudiziarie anche calcistici: l’affarista pugliese aveva cercato invano negli anni scorsi anche Palermo, Catania e Foggia. Non si è arrivati al punto di controllare referenze e portafoglio. Non può esistere negoziazione quando non c’è un punto d’incontro plausibile.

Roma, i Friedkin valutano la Roma un miliardo

I Friedkin valutano la Roma un miliardo, una cifra fuori mercato, perché sono intenzionati a tenerla ancora per qualche anno. Non a caso hanno affidato a Lina Souloukou, una manager molto conosciuta nel calcio e “sponsorizzata” da Nasser Al Khelaifi, alleato di Friedkin all’Eca, il compito di produrre nuovi ricavi e migliorare l’appetibilità internazionale del brand. Qualcosa si sta già muovendo proprio in Medio Oriente, non solo in Arabia Saudita ma anche in Qatar. Ne sapremo di più nei prossimi mesi, partendo sempre dallo stesso presupposto: finché i Friedkin non vorranno vendere, nessun compratore formulerà un’offerta concreta.