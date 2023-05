Mourinho e lo sfogo clamoroso: perché arriva al cuore dei romanisti

José Mourinho: sempre e solo lui. La Roma pareggia a Monza, perde altri due giocatori in vista della partita contro l'Inter, si ritrova settima in campionato e si ritrova a dover preparare una semifinale di Europa League con una squadra decimata. Trentatrè gli infortuni di questa stagione, dieci, compreso il giovane Darboe, gli indisponibili stasera contro il Monza: nonostante questo la Roma può ancora andare in Champions (il quarto posto dista appena due punti) e può ancora vincere un trofeo importante. Per come si sono messe le cose sarebbe un miracolo. Questo Mourinho lo sa e stasera, nel post partita, lo ha ribadito ancora una volta. Così come ha ribadito che, a fronte del peggior arbitro a suo dire mai incontrato (Chiffi) c'è una società che non ha la forza di opporsi a certe direzioni di gara. Per questo Mourinho si sente un blocco unico con i suoi ragazzi. E solo con loro. "Sarò insieme a questi giocatori fino all'ultimo secondo di quesa stagione", chiosa a Dazn, senza lasciare il tempo al giornalista di chiedergli: "E il prossimo anno?" Troppo furbo, Mou, per sapere che la domanda sarebbe stata quella. E troppo amareggiato per rispondere con sincerità.