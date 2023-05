Lite tra Mourinho e Serra, improcedibile il deferimento

Il motivo del deferimento

Il 'fischietto' torinese era stato deferito dalla Procura Federale per aver tenuto un comportamento "inopportuno, ingiurioso e offensivo" lo scorso 28 febbraio in occasione della partita valida per la 24ª giornata di Serie A tra Cremonese e Roma (vinta 2-1 dai grigiorossi), quando nella veste di quarto ufficiale si era reso protagonista a bordo campo di un diverbio con il tecnico giallorosso José Mourinho.

Il legale di Serra vuole stravincere

Soddisfatto per la dichiarazione di improcedibilità riguardo il deferimento del suo assistito Marco Serra, l'avvocato Gabriele Bordoni addirittura azzarda: "L'epilogo è l'unico che si poteva attendere, nel rispetto delle norme sportive; e ne sono soddisfatto, ora resta il dispiacere per un'azione disciplinare attivata senza prospettive verso una persona educata che aveva teso la mano all'allenatore della Roma. Magari i due protagonisti, ora che la vertenza è definita, potranno incontrarsi per quella famosa stretta di mano, come si conviene fra professionisti e uomini di sport".