Mourinho dà istruzioni al raccattapalle: ecco chi è e c'è un precedente

Mourinho e i raccattapalle, il precedente

Non è la prima volta che Mourinho gestisce anche questo aspetto della squadra. C'è un precedente che risale al novembre del 2019, con lo Special One sulla panchina del Tottenham impegnato in Champions contro l'Olimpiakos. In quella occasione il raccattapalle, Callum Hyne, ha seguito le istruzioni di Mourinho, con una veloce rimessa in gioco che ha portato al gol degli Spurs. Quella rimessa divenne famosa, con Mourinho che portò il raccattapalle a pranzo con tutta la squadra, come ringraziamento per la sua prontezza.