Roma, Mourinho incontra lo staff di Mendes a Trigoria: ecco il motivo

José Mourinho si gode la vittoria della sua Roma nella semifinale di andata di Europa League. In questo momento è concentrato solo sulla gara di giovedì prossimo che potrebbe permettergli di strappare il pass per la nona finale Europea della sua lunga e vincente carriera, ma il suo ottimo lavoro naturalmente non sta passando inosservato agli occhi di club e federazioni che cercano un tecnico con suo carisma e le sue qualità. Probabilmente anche per questo oggi al Fulvio Bernardini di Trigoria si sono affacciati Valdir e Correia, collaboratori di Jorge Mendes, storico agente dello Special One. I tre hanno fatto un punto sulla situazione del tecnico legata anche al futuro e alle sue prospettive, ma non sono previsti incontri con il general manager della Roma, Tiago Pinto.