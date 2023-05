Totti: "Convincere Mourinho a restare? Se dipendesse da me…"

La Roma nel cuore

"Se dipendesse da me sarebbe tutto più semplice, vediamo che succederà" è stata la risposta dell'ex capitano ed ex dirigente della Roma a chi lo invitava a convincere lo 'Special One' a restare all'ombra del Colosseo. In bilico anche il futuro di Paulo Dybala, fantasista giallorosso molto apprezzato da Totti: "Non so cosa si sono detti con la società e non so cosa succederà. Deciderà lui la soluzione migliore. La cena? Aspetto e poi vedremo a fine stagione". Prima bisogna concentrarsi sul ritorno della semifinale di Europa League in casa del Bayer Leverkusen: "Mancano 90 minuti ancora importanti per raggiungere l'obiettivo che tutti vogliamo e cioè la finale". Infine un pensiero per il tennista spagnolo Alcaraz, che insieme alla sua Noemi ha visto giocare dagli spalti del Foro Italico nel match poi perduto a sorpresa contro l'ungherese Marozsan: "Ha scritto forza Roma e ha perso, purtroppo".