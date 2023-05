Tiago Pinto, voci sulla Premier: il retroscena con il Liverpool

ROMA - Portogallo, descrive Tiago Pinto sulla lista del Liverpool. Si vedrà. Intanto però il general manager della Roma, aspettando la redistribuzione definitiva dei poteri con la nuova arrivata Lina Souloukou, ha finalizzato un’operazione di mercato importante,Aouar a parametro zero, e sta scandagliando il mercato svincolati per concludere altri affari. L’indiscrezione del giorno, in arrivo dal, descriveSi vedrà. Intanto però il general manager della, aspettando la redistribuzione definitiva dei poteri con la nuova arrivata Lina, ha finalizzato un’operazione di mercato importante, ingaggiando il centrocampista franco-algerino a parametro zero, e sta scandagliando il mercato svincolati per concludere altri affari.

Gli obiettivi del mercato

Il primo obiettivo, come ormai è noto, è il difensore centrale mancino che Mourinho chiede da un paio d’anni: non è un mistero che il prescelto sia Evan N’Dicka, classe ‘99 che si libera dall’Eintracht Francoforte. La Roma ha incontrato tre volte i manager e, dopo le comprensibili cautele dei primi sondaggi, è ora convinta di poter andare a dama, perché la concorrenza qualificata (Barcellona in testa) non ha presentato le offerte che l’entourage di N’Dicka auspicava. La partita non è ancora definita ma può sbloccarsi da un momento all’altro: pronto un contratto di cinque anni da 2 milioni netti, compresi i bonus facili, oltre il doppio rispetto allo stipendio che il giocatore percepiva in Germania.

La strategia dei Friedkin



La ricerca di giocatori che non comportino investimenti sul cartellino, anche giovani, è diventata abituale per i Friedkin, obbligati a rispettare il patteggiamento con l’Uefa sul fair play finanziario e di conseguenza a vendere alcuni elementi dell’organico per generare plusvalenze e quindi riequilibrare i conti. Dopo la cessione di Zaniolo al Galatasaray, possono finire sul mercato Abraham e Ibañez più alcuni giovani che Mourinho ha valorizzato. Non Bove e non Zalewski. Probabilmente Volpato, che ultimamente ha perso terreno nelle gerarchie.